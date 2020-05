Juve, Dybala è guarito dal coronavirus: il tampone è negativo

Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. Lo rende noto la Juventus. "Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19 - si legge sul sito del club -. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Anche il calciatore argentino ha dato l’annuncio sui social, con una foto su Instagram in cui si mostra felice, a braccia larghe come a dire “finalmente”. Nello stesso giorno, il Torino ha invece comunicato il primo caso di positività tra i suoi calciatori.

Il 21 marzo l'annuncio della positività

Dybala aveva reso nota la sua positività al Sars-CoV2, assieme alla fidanzata Oriana, lo scorso 21 marzo, terzo calciatore della Juventus infettato dopo il difensore Daniele Rugani e il centrocampista Blaise Matuidi. Il fantasista 26enne, asintomtico, legato alla Juve da un contratto che scade nel 2022, ha continuato ad allenarsi tra le mura di casa. Pochi giorni fa, a fine aprile, era risultato non ancora guarito, dopo più di un mese, a un secondo controllo.