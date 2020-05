Coronavirus, calciatore del Torino positivo: è asintomatico

Nel giorno in cui il calciatore della Juve Paulo Dybala ha annunciato di essere finalemente guarito dal Covid-19, c'è il primo caso tra i giocatori del Torino. Proprio quando gli allenamenti in serie A – sia pur ancora individuali – stanno ricominciando, e mentre si dibatte sulla ata di una possibile ripresa del campionato. A renderlo noto, sul proprio sito, è lo stesso club granata, che tuttavia non svela, per ora, il nome del calciatore. "Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino, è emersa una positività al COVID-19 – si legge sul sito della società del presidente Urbano Cairo -. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato".