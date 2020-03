Lionel Messi e Josep Guardiola hanno voluto partecipare, con un milione di euro a testa, alla lotta contro il coronavirus. L’attaccante del Barcellona ha donato un milione di euro ad un ospedale di Barcellona (LA SITUAZIONE IN SPAGNA) - la città dove vive da tredici anni – e ad un altro in Argentina. Con questo aiuto economico le due strutture ospedaliere potranno acquistare il materiale necessario per affrontare l'emergenza.

Guardiola dona un milione euro alla Catalogna

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha donato un milione di euro per aiutare a comprare forniture mediche da destinare alla lotta contro il coronavirus in Catalogna. Il denaro è stato devoluto al Medical College di Barcellona per acquistare "attrezzature mediche che al momento mancano nei centri sanitari in Catalogna". Parte del milione di euro verrà usato per produrre ventilatori polmonari e tute protettive nella regione natia di Guardiola.