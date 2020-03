Il Chelsea ha annunciato sul proprio sito che il giocatore Callum Hudson-Odoi, 19 anni, è positivo al Coronavirus (AGGIORNAMENTI). "Mi sento bene e spero di vedervi presto!", ha detto in un video postato su Twitter il calciatore dei londinesi. In precedenza, il l'Arsenal aveva annunciato che anche l'allenatore della squadra, Mikel Arteta, era risultato positivo, cosa che aveva causato il rinvio della partita contro il Brighton in programma sabato. Anche il Leicester ha messo in isolamento tre calciatori. Venerdì mattina si terrà una riunione di emergenza, come annunciato dalla Premier League, per decidere sul prosieguo del campionato inglese, il più ricco del mondo (LO SPECIALE SUL CORONAVIRUS - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - DOPO RUGANI, POSITIVO ANCHE GABBIADINI).

Ipotesi rinvio della giornata di Premier League

Per il momento la trasferta dei Blues sul campo dell'Aston Villa è stata confermata, ma è molto probabile che si vada verso un altro rinvio. Secondo la BBC i 20 club della Premier League decideranno una strategia comune per affrontare l'emergenza, e tra le ipotesi al vaglio c'è anche il rinvio di tutta la giornata. Nonostante il via libera ricevuto dal governo, che ieri ha deciso di non imporre né la cancellazione né l'obbligo di partite a porte chiuse, continuano ad aumentare i casi di coronavirus nel calcio inglese. Anche il difensore del Manchester City Benjamin Mendy sta osservando un periodo di auto-isolamento precauzionale.