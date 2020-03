"Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza". Così, in un messaggio sui social, il calciatore della Juventus Daniele Rugani, primo positivo della Serie A, racconta come sta e sensibilizza tutti a seguire le indicazioni del caso: "Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda #grazie".

Juventus e Inter in quarantena

Intanto la Juventus intera finisce in quarantena, come pure lo staff tecnico, i dirigenti, i preparatori e i medici. Lo stesso riguarda probabilmente l'Inter, ultima avversaria della Juventus nello scontro diretto di domenica scorsa nell'Allianz Stadium a porte chiuse. Rugani era tra in panchina anche a Lione, nell'andata degli ottavi di Champions, il 26 febbraio. Cristiano Ronaldo, si apprende inoltre, è rimasto a Madeira, in Portogallo, "in attesa degli sviluppi legati all'emergenza sanitaria".