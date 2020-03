Coronavirus, Daniele Rugani primo calciatore positivo in Serie A

È Daniele Rugani, difensore della Juventus, il primo calciatore positivo al coronavirus della Serie A. La società campione d’Italia ha ufficializzato sul proprio sito la positività del giocatore.

La nota del club, allenamenti sospesi

Questo il testo della nota. "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico - rende noto la Juventus in un comunicato sul proprio sito - Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

Il club sospenderà quindi gli allenamenti previsti per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. La Juventus seguirà le prescrizioni mediche per i casi di contagio coronavirus a un singolo che fa parte di un gruppo di lavoro: in sostanza tutti i bianconeri (giocatori, ma anche tecnici, dipendenti e dirigenti) che hanno avuto contatti con Rugani andranno in isolamento a casa, come i calciatori dell'Inter scesi in campo domenica contro i torinesi.

Anche l'Inter sospende gli allenamenti

In una nota anche l'Inter, ultima avversaria della Juve in campionato, ha infatti comunicato la sospensione degli allenamenti "L'FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".