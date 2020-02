La Lazio sconfigge il Bologna per 2 a 0 dopo una prestazione convincente e vola momentaneamente in testa alla classifica, in attesa che vengano recuperate le partite che sono state rinviate nella 26esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Inzaghi si portano a 62 punti, a più due dalla Juventus. All'Olimpico, primo tempo di gran livello dei biancocelesti che, al 18', sbloccano con Luis Alberto, su assist di Immobile. Tre minuti dopo Correa, complice la deviazione di Danilo, trova il raddoppio. Nella ripresa cresce il Bologna: annullati dal Var i gol di Denswil, per tocco col braccio, e Tomiyasu, per fuorigioco. Gli ospiti attaccano con più insistenza, lasciando però spazio al contropiede dei padroni di casa: la Lazio va vicina al 3 a 0 con i tentativi di Immobile e Parolo.

Il tabellino

Reti: 18' Luis Alberto, 21' Correa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (60' Parolo), Jony; Correa (75' Cataldi), Immobile (84' Caicedo). All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (71' Skov Olsen), Denswil; Poli, Schouten (58' Sansone); Orsolini (58' Santander), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Bani (B), Schouten (B), Danilo (B), Santander (B), Radu (L)