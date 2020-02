Il Bayern travolge 3-0 fuori casa il Chelsea e mette una grossa ipoteca sul passaggio ai quarti di finale di Champions League. Grandi protagonisti a Stamford Bridge Gnabry con una doppietta e Lewandowski con due assist e un gol.

Caballero argina Lewandowski

A Londra partono forte gli ospiti, subito pericolosi con Coman prima e, soprattutto, Lewandoski poi, chiuso in uscita da un ottimo Caballero. Un duello che si ripete in un altro paio di occasioni con l’estremo difensore del Chelsea che ha sempre la meglio sul centravanti del Bayern. Se il polacco non riesce a sbloccare il risultato, alla mezz’ora sembra riuscirci Thomas Mueller, ma la sua conclusione si perde a lato di un niente. Sporadiche le repliche dei padroni di casa che sembrano subire la superiorità dei bavaresi, al 34’ però è Giroud che la palla buona ce l’avrebbe ma non trova il tempo giusto da due passi. Il tempo Mueller sul fronte opposto lo trova insieme alla traversa con un bel colpo di testa in torsione. Al 42’ la seconda grande occasione del Chelsea: Alonso dal limite lascia partire un gran tiro che Neuer fatica a respingere.

Gnabry e Lewandowski travolgenti

La ripresa si apre con un Chelsea che tenta l’arrembaggio, ma è gelato dal Bayern che al 51’ passa con Gnabry lesto ad approfittare a centro area di un assist al bacio di Lewandowski dalla sinistra. Passano tre minuti e Gnabry si ripete, sempre imbeccato da Lewandowski, questa volta filando a rete sulla sinistra per battere in diagonale Caballero.I padroni di casa non riescono a reagire al tremendo uno-due, e lo scatenato Gnabry va ancora vicino alla terza prodezza personale. Al 68’ un errore di Kimmich spalanca la via verso la porta avversaria a Mount che calcia però in maniera affrettata e conclude alto. Al 76’ conclude invece bene Lewandowski a due passi da Caballero e mette per la terza volta il pallone alle spalle del portiere. A completare la serata nera dei Blues all’82’ Marcos Alonso si fa espellere per una manata evitabilissima a Lewandowski. Finisce 3-0 per i tedeschi che a questo punto hanno più di un piede ai quarti.

CHELSEA-BAYERN 0-3

51' e 54' Gnabry, 76' Lewandowski

CHELSEA (3-4-2-1): Caballero; Azpilicueta (73' Pedro), Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Barkley (61' Willian); Giroud (61' Abraham). All. Lampard

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara (90' Goretzka); Gnabry (85' Tolisso), Muller, Coman (65' Coutinho); Lewandowski. All. Flick

Espulso: Marcos Alonso (C)

Ammoniti: Thiago Alcantara (B) e Jorginho (C)