Brescia-Napoli 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Vittoria esterna del Napoli che dopo un primo tempo di sofferenza ribalta il risultato nella ripresa grazie ai gol di Insigne e di Fabian. Tre punti preziosissimi per entrare nella lotta per un posto in Europa.

Ottimo palleggio nei primi minuti del Napoli che subito si rende pericoloso con un pallonetto dalla sinistra di Mertens che colpisce la parte alta della traversa. Il Brescia difende con grande ordine ed efficacia e con il passare del tempo il predominio territoriale del Napoli diventa sempre più sterile. Al 20' è ancora Mertens a rendersi pericoloso con un gran pallone nello spazio di Insigne, il belga si coordina ma il tiro è troppo debole. La partita sembra bloccata ma il Brescia sfrutta i centimetri di Chancellor e passa in vantaggio. Al 26' calcio d'angolo perfetto di Tonali, il difensore sul primo palo in gran velocità incorna il pallone e batte Ospina. L'1-0 permette al Brescia di chiudersi ulteriormente, il palleggio del Napoli è troppo lento e il risultato non cambia.

Il Napoli ribalta il risultato in quattro minuti

Nella ripresa grande reazione del Napoli. Al 48' calcio di rigore per gli azzurri: Mateju interviene con il braccio in piena area e il VAR corregge la prima segnalazione di Orsato. Sul dischetto Insigne non sbaglia. Dopo soli quattro minuti ci pensa Fabian a siglare il gol della vittoria. Sinistro a giro dello spagnolo dal limite dell'area, traiettoria imparabile per Joronen. Il Brescia è al tappeto e Fabian ci riprova dopo pochi minuti nuovamente con il sinistro ma questa volta il portiere del Brescia con una parata plastica smanaccia in calcio d'angolo. Negli ultimi venti minuti il Brescia alza il baricentro e si rende più pericoloso in avanti. Balotelli ha sul destro il gol del pareggio ma da solo in area non centra la porta, imbeccato da Skrabb. La squadra di Diego Lopez spinge ma oltre ad un paio di conclusioni dalla distanza non costruisce altre occasioni da gol. Il Napoli riesce ad addormentare la partita e conquista tre punti preziosi.

Il tabellino di Brescia-Napoli

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason (65' Skrabb); Dessena (85' Ndoj); Zhmral, Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Semprini, Mangraviti, Viviani, Spalek, Donnarumma. Allenatore: Lopez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (86' Allan), Elmas (76' Zielinski); Politano, Mertens (67' Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Callejon, Lozano. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato.

MARCATORI: 26' Chancellor (B), 49' Insigne (N), 53' Fabian Ruiz (N)

AMMONITI: Mateju, Martella, Dessena (B); Mertens, Elmas, Milik (N).