Jannik Sinner (CHI È) avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam, in Olanda. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 79 del ranking mondiale, ha battuto 7-6, 7-5 in due ore di gioco uno dei favoriti per la vittoria finale, il belga David Goffin, quarta testa di serie del seeding e numero 10 del ranking ATP. Sinner era in tabellone grazie a una wild card.

Prima volta agli ottavi in un Atp 500

L'azzurro entra tra i migliori 8 di un 500 per la prima volta in carriera e rimedia a un inizio di stagione piuttosto negativo, con tre uscite al primo turno e un solo successo sul campo nel debutto degli Australian Open. A 18 anni e 5 mesi, Sinner conquista per la prima volta un successo contro un Top 10. Sinner, al momento con nuovo best ranking virtuale al numero 68, ai quarti di finale troverà domani, 14 febbraio, lo spagnolo Pablo Carreno Busta.