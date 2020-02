Ancora una strepitosa prestazione delle azzurre dello sci con una doppietta nel superG di Coppa del Mondo di Sochi: Federica Brignone vince in 1.25.33, con 20 centesimi di vantaggio sulla compagna di squadra Sofia Goggia. Terza la svizzera Joana Haehlen.

La gara

La Brignone ha raggiunto la 14esima vittoria in carriera, la quarta stagionale oltre ad altri cinque podi. La 29 enne valdostana, dopo quattro gare su sette in calendario, passa in testa anche alla classifica generale di superG con 186 punti mentre è già al comando di quelle di gigante e di combinata. In più - assente a Sochi la campionessa Usa Mikaela Shiffrin – la Brignone è sempre più sola con 955 punti al secondo posto nella classifica generale di coppa del mondo guidata dalla statunitense con 1.225. Salgono così a 27 i podi azzurri in questa stagione di Coppa del Mondo e ben 20 conquistati dalle ragazze.

La terza doppietta azzurra al femminile della stagione

Si tratta della terza doppietta azzurra al femminile in questa stagione dopo quelle firmate Marta Bassino - Federica Brignone il 30 novembre a Killington (Stati Uniti) e Goggia-Brignone il 14 dicembre 2019 a St. Moritz. Il 25 gennaio scorso a Bansko in Bulgaria l'Italdonne aveva monopolizzato il podio con la storica tripletta, Elena Curtoni-Bassino-Brignone.

Le altre italiane

Per l'Italia ci sono poi Elena Curtoni (13esima in 1.29.95) e Francesca Marsaglia (14esima in 1.27.19) mentre è finita fuori Nicol Delago. Ora per la coppa del mondo femminile trasferta in Germania, a Garmisch-Partenkirchen: sabato discesa e domenica superG con possibilità che venerdì venga recuperata la discesa non disputata a Sochi.