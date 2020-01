Kobe Bryant, il saluto commosso di LeBron James sui social

"Non sono pronto ma eccomi qui", LeBron James saluta il suo amico e compagno di basket Kobe Bryant (COSA SAPPIAMO FINORA - LE FOTO DELLA SUA CARRIERA - CHI ERA) con un lungo e commosso post sui social, da Instagram a Facebook. "Amico mio, sono seduto qui e cerco di scrivere qualcosa per questo post – sono le parole di LeBron – ma ogni volta che ci provo ricomincio a piangere pensando a te, alla nipotina Gigi e all’amicizia, al legame, alla fratellanza che c’è stata tra noi" (FOTOSTORIA DELLA FIGLIA CHE SOGNAVA LA WNBA).

"Ho il cuore spezzato e devastato fratello mio"

Accanto alle sue parole diverse foto, a cominciare da quella in cui LeBron James va a stringere la mano a Kobe Bryant a bordo campo. E il post continua: "Ho sentito la tua voce domenica mattina prima di lasciare Philly per tornare a Los Angeles – scrive il cestista che pochi giorni fa aveva superato il suo amico al terzo posto nella classifica marcatori Nba - non avrei mai pensato che quella sarebbe stata l'ultima conversazione che avremmo avuto. Dannazione! Ho il cuore spezzato e devastato fratello mio!". E ancora: "Ti voglio bene fratellone. Il mio affetto va a Vanessa e ai bambini. Ti prometto che continuerò quel che hai lasciato! Significa molto per noi tutti qui, in particolare #LakerNation". Poi il saluto al compagno: "Dammi la forza e veglia su di me! – conclude - C'è molto di più che voglio dire ma non posso proprio, perché adesso non riesco a superarlo! Fino a quando non ci incontreremo di nuovo fratello mio". Poco dopo la diffusione della notizia della morte di Bryant, LeBron James era stato ripreso in lacrime all'aeroporto di Los Angeles.