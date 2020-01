Nella 21esima giornata di Serie A, Parma-Udinese termina 2-0. Succede tutto nel primo tempo, con le reti di Gagliolo e Kulusevski. Ducali a quota 31 (settimi col Milan), friulani a 24 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

La cronaca del match

I ducali scendono in campo con il tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Kurtic. I friulani rispondono con il tandem Okaka-Lasagna. Proprio l'attaccante ex Watford si fa subito vedere, ma Sepe è attento. Al 19' il gol che sblocca il match:il tiro deviato da Kulusevski diventa un assist per Gagliolo, che insacca al volo. Il neoacquisto della Juventus porta i suoi sul 2-0 al 34' con un tiro dal limite dell'area su cui Musso non è impeccabile. Poco prima, lo stesso portiere dell'Udinese aveva salvato tutto su Cornelius. Al 40' Lasagna ci prova due volte: prima trova la respinta di Sepe, poi centra la traversa. Di rientro dal riposo, doppia chance per i ducali con Hernani e Kulusevski, poi la reattività del portiere del Parma nega il gol a Mandragora e De Paul. I friulani premono per gran parte del secondo tempo, ma gli emiliani fanno buona guardia e portano a casa i tre punti.

Il tabellino di Parma-Udinese 2-0

Gol: 19' Gagliolo, 34' Kulusevski

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (62' Laurini); Hernani, Scozzarella (87' Grassi), Kucka; Kulusevski, Cornelius, Kurtic (73' Dermaku). All. D'Aversa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (56' Jajalo), Troost-Ekong (80' De Maio), Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana (74' Nestorovski), Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Ammoniti: Troost-Ekong (U), Mandragora (U), Becao (U), Hernani (P), Laurini (P)