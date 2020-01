Tennis, Australian Open: Williams eliminata, sorprende la 15enne Gauff

L'uscita di scena della più titolata del torneo e la definitiva nascita di una possibile stella nel firmamento del tennis. Il tabellone femminile degli Australian Open saluta Serena Williams che in tre set esce di fronte alla cinese Wang Qiang con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-5. “Sono troppo vecchia per giocare in questo modo a questo punto della mia carriera" ha detto Serena, "Sicuramente la prima cosa che farò domani è tornare in campo ad allenarmi, per essere certa che una cosa simile non accada più”. Chi invece si è presa la scena è la 15enne Coco Gauff, che si è liberata in due soli set della ex numero uno al mondo e testa di serie n.3 del tabellone, la giapponese Naomi Osaka, battuta 6-3 6-4. La Gauff diventa così la più giovane ad eliminare una campionessa uscente negli ultimi 29 anni, dopo che nel ‘91 Jennifer Capriati, 15 anni compiuti 6 mesi prima, sconfisse Gabriela Sabatini nei quarti di finale. Serena Williams, Hamilton, Ronaldo e Messi: chi sono gli sportivi del decennio. FOTO