Massimo risultato con il minimo sforzo per il Milan che vince 1-0 in casa del Brescia. Ai rossoneri basta un gol di Ante Rebic, il terzo nelle ultime due partite, per conquistare i tre punti nell'anticipo della 21a giornata di Serie A. Per gli uomini allenati da Stefano Pioli si tratta della terza vittoria consecutiva in campionato (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Joronen e Donnarumma protagonisti

Tante emozioni nella prima frazione di gioco. La prima occasione della partita arriva dopo appena un minuto: Ibrahimovic serve Kessié che calcia di sinistro trovando la deviazione di Tonali. Al 17' di prova Bennacer con una gran conclusione dalla sinistra termina di poco a lato. Due minuti più tardi Rafael Leao crossa dalla destra per Ibrahimovic: stacco imperioso dello svedese e grande risposta di Joronen reattivo nel togliere la palla dall'incrocio dei pali. Nel finale di tempo il Brescia esce finalmente allo scoperto. Al 33' su un corner di Tonali, Torregrossa è libero di staccare indisturbato: la sua incornata si spegne sul fondo. Al 35' Donnarumma deve superarsi su un colpo di testa ravvicinato di Ayé: il portiere rossonero si tuffa sulla sua destra evitando il vantaggio della formazione di casa. A cinque minuti dall'intervallo, errore clamoroso di Ibrahimovic: assist perfetto da parte di Theo Hernandez per lo svedese che a due passi da Jorone calcia incredibilmente fuori.

Rebic la risolve dalla panchina

Subito due grandi opportunità per il Brescia all'inizio del secondo tempo, protagonista Ernesto Torregrossa in entrambe le occasioni. Al 51' girata in acrobazia che non trova lo specchio della porta, al 59' sinistro potente con Donnarumma che riesce a deviare in calcio d'angolo. In mezzo anche una rete annullata allo stesso attaccante delle 'Rondinelle' per posizione di fuorigioco. A venti minuti dal termine arriva il gol che sblocca la partita. A segnarlo è Ante Rebic, mandato in campo da Pioli al posto di Rafael Leao. L'attaccante croato si ripete dopo la doppietta rifilata all'Udinese, andando risolvere una mischia in area di rigore che porta in vantaggio il Milan. Nel finale di gara i rossoneri colpiscono anche una traversa con Theo Hernandez, al termine di una percussione centrale dell'ex terzino del Real Madrid.

Il tabellino di Brescia-Milan 0-1

Gol: 71' Rebic (M)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli (88' Skrabb), Tonali, Dessena (70' Ndoj); Romulo; Torregrossa, Ayé (78' Al. Donnarumma). All. Corini

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo; Kessié, Bennacer, Calhanoglu (77' Krunic); Ibrahimovic, Leao (58' Rebic). All. Pioli

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Kjaer (M), Sabelli (B), Hernandez (M), Conti (M), Bennacer (M), Skrabb (B)