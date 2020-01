Napoli, Insigne si scusa con il piccolo tifoso in lacrime. VIDEO

Al 77' di Napoli-Fiorentina, al momento del raddoppio della Fiorentina al San Paolo, le telecamere hanno ripreso un bambino in lacrime. Vlahovic ha appena sancito la terza sconfitta consecutiva in campionato per il Napoli dopo quelle con Lazio e Inter.

L'immagine non è sfuggita a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che gli ha inviato oggi un videomessaggio, poi ripreso sui social: "Mi dispiace che ti sia messo a piangere per il risultato, ma ti prometto che alla fine faremo un grande campionato e che tornerai a sorridere con noi. Ti aspetto allo stadio, un abbraccio". Mario ha nove anni e il calcio è la sua grande passione. Al San Paolo era in compagnia della mamma.