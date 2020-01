Barcellona, esonerato Valverde: il nuovo allenatore è Quique Setién

Non capitava da 17 anni. Il Barcellona cambia l'allenatore a stagione in corso: alle 23:17 di ieri, 13 gennaio, è arrivata l'ufficializzazione dell'esonero di Ernesto Valverde. Al suo posto arriva Enrique Setién Solar (detto Quique), già tecnico del Las Palmas e del Betis Siviglia, che ha firmato un contratto con i blaugrana fino al 30 giugno 2022. La presentazione è prevista al Camp Nou alle 14:30 di oggi, 14 gennaio.

Fatale la sconfitta in Supercoppa

La decisione di esonerare Valverde è maturata dopo la sconfitta del Barcellona, con conseguente eliminazione dalla competizione, nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid. La partita allo stadio King Abdullah Sports City a Gedda, in Arabia Saudita, è terminata 3-2 per i colchoneros, con una rimonta subita dai blaugrana nel finale. Le vittorie in campionato (due titoli consecutivi e un attuale primo posto in classifica a 40 punti, condiviso con i rivali del Real Madrid) non sono bastate: nella decisione sono pesati anche i risultati deludenti nelle ultime edizioni della Champions League. Il Barcellona, sotto la gestione dello spagnolo, ha però vinto anche una Coppa del Re e una Supercoppa nella stagione 2017-2018.

No di Xavi e Koeman

Come riporta Sky Sport, la posizione di Valverde era in bilico da settimane. Non sono bastate nemmeno le parole di giocatori come Messi e Suarez, colonne portanti della squadra, che si sono esposti in sua difesa anche dopo la sconfitta con l'Atletico. L'ultimo esonero sulla panchina del Barcellona risaliva al 2003, quando fu allontanato van Gaal. Incassato il 'no' a un impegno immediato da parte di Xavi e del ct dell'Olanda Ronald Koeman (che vuole giocare gli Europei), la scelta è caduta su Quique Setién. Centrocampista di talento, dal 1985 al 1988 ha militato nell'Atletico Madrid, con cui ha vinto una Supercoppa di Spagna. Ora, da 50esimo allenatore del Barcellona, dovrà cercare di conquistare la Champions League, obiettivo dichiarato del club. Spettatrice interessata del cambio in panchina è l'Inter, che da tempo punta al centrocampista Vidal per rinforzare la rosa.