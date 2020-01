Nella 18esima giornata di Serie A, l'Atalanta liquida il Parma con un secco 5-0. Gomez, Freuler e Gosens chiudono il match già nel primo tempo, poi sale in cattedra Ilicic con una doppietta. La Dea sale a 34 punti (-1 dalla Roma quarta), Parma fermo al settimo posto a quota 25 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Dea sul velluto

Novità in porta nerazzurra: Sportiello sostituisce Gollini. In attacco ci sono Gomez, Ilicic e Muriel. Gli emiliani rispondono con il tridente formato da Kulusevski (neo-acquisto della Juventus), Kucka e Sprocati. I padroni di casa partono forte, con tanto pressing e gestione del pallone. Il Papu porta subito in vantaggio i suoi: servito da De Roon, lascia partire un gran sinistro dalla distanza che batte Sepe (11'). Ilicic ci prova tre volte nel giro di pochi minuti, ma trova sempre l'opposizione del portiere avversario. Per la Dea l'appuntamento col gol è però solo rimandato: al 34' Gomez libera Freuler in area, lo svizzero insacca. Sul finale del primo tempo, arriva anche la terza rete con Gosens (43'): il tiro di Ilicic trova il tedesco sul secondo palo, che stoppa e infila Sepe. Parma quasi mai in partita: dopo 45', è al Gewiss Stadium 3-0.

Ilicic sugli scudi

Il monologo dell'Atalanta continua anche nel secondo tempo. Gli emiliani subiscono il gioco orobico, che porta ad altre due reti in dieci minuti. A salire in cattedra è Ilicic: al 60' lo sloveno riceve da Gosens e al volo fa 4-0; al 71' viene servito da Toloi, salta Iacoponi e deposita in rete per il 5-0. Sul campo di Bergamo finisce così: la Dea, complice la sconfitta della Roma contro il Torino, sale a -1 dal quarto posto.

Il tabellino di Atalanta-Parma 5-0

Gol: 1' Gomez, 34' Freuler, 43' Gosens, 60' e 71' Ilicic

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (84' Traorè), Gomez (78' Malinovskyi); Muriel (72' Zapata). All. Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (78' Brugman), Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka (67' Laurini), Sprocati (46' Inglese). All. D'Aversa

Ammoniti: Barillà (P), Pezzella (P), Gomez (A), Freuler (A), Hernani (P)