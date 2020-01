Roma-Torino 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella quarta partita della 18^ giornata di serie A, il Torino espugna lo Stadio Olimpico di Roma grazie ad una doppietta di Andrea Belotti. Grande protagonista l'attaccante dei granata, passo indietro per la squadra allenata da Paulo Fonseca che si ferma alla prima del nuovo anno e si allontana dalla Lazio

Ritmi sostenuti allo stadio Olimpico. La Roma fa la partita, ma il Torino mostra fin dai primi minuti una spiccata pericolosità. Andrea Belotti è in giornata e si vede già dopo sette minuti quando incrocia di destro e trova l'intervento di Pau Lopez che devia sul palo la sua conclusione. I giallorossi spingono ma non riescono a trovare il varco giusto. Ci prova Zaniolo dalla distanza con Sirigu che interviene mostrando grandi riflessi. Stesso copione per Pellegrini che mira l'angolino basso ma trova sulla sua strada il portiere granata. La squadra di Walter Mazzarri si difende bene e sfrutta con grande efficacia le ripartenze. Nell'ultima occasione del primo tempo arriva il gol del vantaggio. Andrea Belotti raccoglie sulla sinistra dall'interno dell'area e trova una conclusione potente sotto la traversa sul primo palo.

Belotti firma la doppietta

Nella seconda frazione la Roma attacca a testa bassa ma è ancora il Torino a sfiorare il gol con Belotti. Conclusione di punta dell'attaccante, i riflessi di Pau Lopez deviano la palla sulla traversa. I giallorossi accelerano e soprattutto sulla sinistra con Perotti creano i presupposti per numerose occasioni da gol. Al 68' Sirigu sventa il tentativo in area di Pellegrini, sul prosieguo dell'azione Mancini a colpo sicuro trova la deviazione della difesa granata. Entra anche Kalinic per aumentare il peso offensivo della Roma, ma anche le palle inattive non vengono sfruttate al meglio. Al 79' Mkhitaryan ha sui piedi la palla del pareggio ma arriva male con il mancino e calcia debolmente. Il Torino non si chiude e con Belotti prova sempre a pungere in contropiede. All'83' combina bene con Berenguer e tenta la conclusione, Smalling chiude ma sul rimpallo colpisce il pallone con il braccio. Dopo due minuti intervento VAR e rigore assegnato al Torino. Sul dischetto Belotti conclude di potenza e spiazza Pau Lopez. Doppietta per l'attaccante e partita definitivamente chiusa. Il Torino torna a vincere contro la Roma dopo 13 anni.

Il tabellino di Roma-Torino

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (63' Mkhitaryan); Zaniolo (86' Under), Pellegrini, Perotti (73' Kalinic); Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Cetin, Jesus, Spinazzola, Antonucci, . All. Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Dijdij; Aina (88' Laxalt), Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi (69' Meité), Berenguer (96' Adopo); Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Zaza. All. Mazzarri

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)

Marcatori: 46' e 86' Belotti

Ammoniti: Izzo, Verdi, Diawara, Veretout, Kolarov, Florenzi