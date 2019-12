Dopo più di 7 anni, Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare al Milan. In attesa dell'ufficialità, il campione svedese ha voluto ammiccare ai suoi nuovi tifosi con una foto su Instagram, dove i suoi occhi sono stati ritoccati per farli apparire rossi e spiritati. Anzi, indiavolati. Il riferimento non può che essere al Diavolo, l'altro nome con cui viene chiamata la squadra rossonera.

La foto di Zlatan Ibrahimovic dal suo account Instagram

La trattativa

L'attaccante ex Los Angeles Galaxy avrebbe accettato la proposta del Milan, con cui sarebbe in procinto di definire gli ultimi dettagli. L'obiettivo è chiudere l'accordo entro il 27 dicembre. Come riporta Sky Sport, Ibrahimovic dovrebbe firmare un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo, e potrebbe già scendere in campo contro la Sampdoria nel 18esimo turno di Serie A, il 6 gennaio.