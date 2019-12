Grande vittoria della Roma che supera 4-1 la Fiorentina e chiude il 2019 al quarto posto, portandosi ad una sola lunghezza dalla terza posizione occupata attualmente dalla Lazio. Di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo le reti che permettono ai giallorossi di espugnare il Franchi.

Super Roma nel primo tempo

Partita frizzante fin dalle prime battute di gioco. La Fiorentina va vicina al gol con Boateng, fermato sul primo palo da Pau Lopez. Vlahovic riesce a superare il portiere giallorosso ma l'arbitro annulla per evidente posizione irregolare. Una volta scampato il pericolo, la Roma passa. Al 19', splendida palla di Pellegrini che pesca Zaniolo sul filo del fuorigioco: il giovane giallorosso mette al centro dove l'accorrente Dzeko non può sbagliare. Il gol galvanizza i giallorossi che raddoppiano due minuti più tardi. Zaniolo viene fermato al limite dell'area di rigore: punizione affidata al sinistro magistrale di Kolarov che lascia pietrificato l'incolpevole Dragowski. L'uno-due terrificante della Roma serve a scuotere la Fiorentina che rialza la testa e trova il gol che riapre i giochi. La retroguardia capitolina sale male e permette a Badelj di trovarsi da solo davanti a Pau Lopez: per il croato è un gioco da ragazzi battere a rete e superare l'estremo difensore giallorosso.

Pellegrini e Zaniolo firmano il poker

Nella ripresa Montella prova a cambiare qualcosa in attacco, inserendo il giovane Pedro al posto di Boateng, quasi mai pericoloso nella prima frazione di gioco. Lo spartito della gara non cambia e la Roma trova il gol del tris al 73': Dzeko serve Pellegrini che da fuori area calcia di prima intenzione piazzando il pallone all'angolino basso tra palo e portiere. La Fiorentina è ormai al tappeto e i giallorossi si limitano a gestire il risultato. A due minuti dal 90', arriva anche il quarto gol: lo segna Zaniolo di sinistro, al termine di un'azione personale. Nel finale di gara c'è tempo anche per una traversa colpita su punizione da Vlahovic. La Roma conquista la decima vittoria in campionato, chiude al meglio il 2019 e si porta ad un solo punto di distanza dal terzo posto occupato dalla Lazio. Continua, invece, il periodo nero della Fiorentina che non vince dallo scorso 30 ottobre.

Il tabellino di Fiorentina-Roma 1-4

19' Dzeko (R), 21' Kolarov (R), 34' Badelj (F), 73' Lo. Pellegrini (R), 88' Zaniolo (R)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ge. Pezzella, Caceres; Lirola (83' Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (63' Eysseric), Dalbert; Boateng (66' Pedro), Vlahovic. All. Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo (90'+1 Spinazzola), Lo. Pellegrini (86' Ünder), Perotti (76' Mkhitaryan); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Ge. Pezzella (F), Zaniolo (R), Caceres (F), Kolarov (R), Diawara (R), Castrovilli (F), Dalbert (F)