Sci, Federica Brignone vince lo Slalom gigante di Courchevel

Federica Brignone ha vinto lo Slalom gigante di Courchevel. L'azzurra ha chiuso in 2'15''59, per lei è l'undicesima vittoria in carriera a 29 anni: "ho attaccato cercando però sempre di sciare bene".

Seconda la svizzera Holtmann

Il secondo piazzamento è stato conquistato dalla norvegese Mina Fuerst Holtmann in 2'12''63 mentre il terzo è stato aggiudicato dalla svizzera Wendi Holdener in 2'13''03. Settima l'azzurra Marta Bassino 2'13''36. Per l'Italia ci sono Sofia Goggia, in sedicesima posizione in 2'.14''.08 e Irene Curtoni, ventottesima, in 2'.15''.38.

Rimonta di Sofia Goggia

In particolare, Sofia Goggia era ventiseiesima dopo la prima manche ma oggi, con una bella rimonta di dieci posizioni nella seconda, è andata a precedere la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, che può essere considerata la grande sconfitta di questa gara, che ha chiuso solo diciasettesima in 2'.14''.24.

La Coppa del mondo nel fine settimana si sposta in Val d'Isere: sabato discesa e e domenica combinata.