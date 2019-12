Nel lunch match della 15esima giornata, Lecce e Genoa danno vita a un avvincente 2-2. Nel primo tempo i liguri vanno in doppio vantaggio (con gol strepitoso di Pandev), ma poi si fanno male da soli e subiscono la rimonta dei salentini, bravi a sfruttare l'espulsione di Agudelo. Anche il macedone viene allontanato dal campo per doppia ammonizione. È comunque un pareggio che serve poco a entrambe le squadre: giallorossi a 15 punti, liguri a 11 in zona retrocessione (LA CLASSIFICA MARCATORI - GLI ALTRI RISULTATI: Inter-Roma 0-0, Atalanta-Verona 3-2, Udinese-Napoli 1-1, Lazio-Juventus 3-1).

Pandev sugli scudi

Il Genoa si presenta allo stadio Via del Mare con il tridente formato da Agudelo e Pandev alle spalle di Pinamonti. Il Lecce schiera Babacar al posto di Farias per sostenere La Mantia. Nel primo quarto d'ora i liguri non si fanno attendere, Criscito e Pajac cercano l'attaccante macedone ma Calderoni fa buona guardia. Le due squadre lottano senza esclusione di colpi, costringendo l'arbitro Rocchi a estrarre nel giro di sette minuti tre cartellini gialli. La sensazione è che serva un episodio per sbloccare la partita. Ed è proprio ciò che capita a Pandev, che sfrutta al meglio un rinvio maldestro di Gabriel e da 39 metri scavalca il portiere in pallonetto (31'). La conclusione ricorda i gol da centrocampo dell'ex compagno di squadra Stankovic, che in maglia nerazzurra aveva beffato così Amelia (in Genoa-Inter del 2009) e Neuer (in Inter-Shalke04 del 2011). Sul finale del primo tempo, il macedone conquista anche un calcio di rigore (fallo in ritardo di Lucioni), che Criscito trasforma per lo 0-2 (45'+3').

Pandev segna da 39 metri su rinvio di Gabriel ©GettyImages

Falco-Tabanelli, il Lecce risorge

Nel secondo tempo il Genoa fallisce il terzo gol con Agudelo, che solo davanti a Gabriel si fa ipnotizzare. Liverani prova quindi a scuotere i suoi inserendo Farias al posto di Shakhov e Falco per Babacar. Proprio quest'ultimo cambio è quello vincente: l'attaccante pugliese, sugli sviluppi di un corner, insacca con un preciso sinistro a giro (60'). Il match cambia piega, Agudelo riceve la seconda ammonizione per un fallo su Dell'Orco e lascia i liguri in dieci uomini (69'). I giallorossi fanno bene a crederci, e Tabanelli - entrato al posto di Majer - trova il pareggio di testa un minuto dopo. Gli uomini di Thiago Motta perdono la testa, Pandev prende il giallo per simulazione e poco dopo interviene in ritardo su Tachtsidis: altro giallo e Genoa in nove (79'). Gli assalti finali del Lecce non portano al clamoroso ribaltone: al Via del Mare è 2-2.

Il tabellino di Lecce-Genoa 2-2

Gol: 31' Pandev (G), 45'+3' rig. Criscito (G), 60' Falco (L), 70' Tabanelli (L)



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (46' Tabanelli); Shakhov (59' Farias); Babacar (51' Falco), La Mantia. All. Liverani



GENOA (3-4-2-1): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schone (63' Cassata), Sturaro, Pajac (93' Ankersen); Pandev, Agudelo; Pinamonti (82' Favilli). All. Thiago Motta



Ammoniti: Pajac, Criscito (G), La Mantia, Lucioni, Tachtsidis, Petriccione, Tabanelli (L)



Espulsi per doppia ammonizione: Agudelo, Pandev (G)