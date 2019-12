Europei di nuoto, doppietta italiana nei 100 rana: oro Carraro, argento Castiglioni

Doppietta italiana ai campionati Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow: nei 100 rana, oro di Martina Carraro e medaglia d'argento per Arianna Castiglioni. La 26enne genovese in rimonta chiude in 1'04''51 davanti alla 22enne lombarda (1'05''01), terza la finlandese Laukkanen (1'05''12). Per l'Italia arriva la medaglia numero 200 agli Europei di nuoto. L'altra azzurra Benedetta Pilato - dopo l'oro nei 50 rana - era stata esclusa dalle semifinali proprio per la concorrenza delle due italiane.

L'abbraccio tra Castiglioni e Carraro ©Ansa