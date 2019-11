La Lazio si regala la possibilità di sperare ancora nella qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Lo fa battendo 1-0 il Cluj grazie ad una rete di Correa nel primo tempo. I biancocelesti restano in corsa per il passaggio del turno: dovranno superare il Rennes e sperare nella vittoria del Celtic contro il Cluj.

Correa croce e delizia

In un Olimpico quasi deserto, una buona Lazio inizia la partita con il piglio giusto. La prima occasione è dei biancocelesti: pallonetto di Cataldi per Adekanye che non trova la porta. Proprio il giovane attaccante ex Liverpool propizia la rete del vantaggio con una sponda per Correa, bravo a superare in velocità i difensori avversari e a calciare di sinistro sul palo lontano. Lo stesso Correa fallisce il raddoppio mandando fuori a tu per tu con il portiere Arlauskis. Molto ispirato Luis Alberto, vicino al gol con una gran conclusione da lontano. Il Cluj si fa vedere con Djokovic: tiro da fuori e palo pieno a Proto battuto.

Speranza qualificazione

Nella ripresa la Lazio concede campo al Cluj che trova coraggio. Proto evita l'autore ad Acerbi alzando sulla traversa. Gol annullato a Traoré per posizione di fuorigioco, prima delle conclusioni di Camora e Omrani che mettono a dura prova i riflessi del portiere biancoceleste. Nel finale di gara, nonostante l'ingresso in campo di Caicedo al posto di Adekanye, la Lazio non riesce più a rendersi pericolosa in attacco. Il Cluj attacca fino alla fine senza trovare il gol del pareggio. La Lazio conquista la sua seconda vittoria nel girone di Europa League e resta in corsa per superare il turno.

Il tabellino

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (80' Patric), Jony (74' Lulic); Correa, Adekanye (65' Caicedo). A disposizione: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Falbo. Allenatore: Inzaghi.

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu (62' Deac), Djokovic, Culio; Peteleu (73' Susic), Omrani, Paun (65' Traoré). A disposizione: Fernandez, Pascanu, Golofca, Hoban. Allenatore: Petrescu.

Arbitro: Palabiyk (Turchia)

Reti: 24' Correa (L)

Ammoniti: 45'+3 Djokovic (C), 57' Adekanye (L), 68' Traoré (C)