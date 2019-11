Bologna-Parma 2-2: gol, highlights e video del match di serie A

Un derby ad altissima intensità quello che è andato in scena al Dall'Ara all'ora di pranzo fra Bologna e Parma. Due squadre che hanno cercato di portare a casa fino all'ultimo la vittoria e che alla fine devono accontentarsi del pareggio. Più rammarico, forse, sul fronte del Parma, andato due volte in vantaggio e soprattutto raggiunto in maniera definitiva all'ultimo respiro del match. La squadra gialloblù, priva di tutti i suoi attaccanti titolari, si è affidata ancora una volta alle giocate del giovane talento Kulusevski, per lui un gol e un palo, mentre il Bologna ha trovato nel solito Palacio e nell'ispirato Orsolini uno dei giocatori più brillanti in campo.

Il tabellino del match

Bologna (4-2-3-1) - Skorupski, Mbaye (33' st Skov Olsen), Tomiyasu (39' st Paz), Denswil, Krejci', Dzemaili, Medel, Orsolini, Svanberg (20' st Poli), Sansone, Palacio (1 Da Costa, 97 Sarr, 25 Corbo, 30 Schouten, 26 Juwara). All.: Mihajlovic (Tanjga in panchina).

Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Dermaku, Alves, Gagliolo, Darmian, Scozzarella (15' st Brugman), Barilla' (29' st Grassi), Kulusevski, Kucka, Sprocati (40' st Laurini). (53 Alastra, 34 Colombi, 97 Pezzella, 23 Camara). All.: D'Aversa.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel pt 17' Kulusevski, 40' Palacio; nel st 26' Iacoponi, 95' Dzemaili

Angoli: 13-1 per il Bologna.

Recupero: 2' e 5'.

Ammoniti: Tomiyasu, Gagliolo, Barilla', Grassi per gioco scorretto.

Spettatori: 21.419