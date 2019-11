Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Tottenham, L'esonero è stato comunicato ufficialmente dagli Spurs attraverso una nota ufficiale. Pochettino paga un avvio di stagione particolarmente complicato in campionato: la squadra, infatti, seppur ancora ampiamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, si trova soltanto al 14° posto in classifica con appena 14 punti dopo 12 giornate di Premier League. "Non volevamo fare questo cambio e non è una decisione che il consiglio direttivo ha preso alla leggera" ha detto il presidente del Tottenham Daniel Levy "ma i risultati nazionali della fine della scorsa stagione e dell'inizio di questa sono stati estremamente deludenti. La scelta è stata fatta nell'interesse del club. Mauricio e il suo staff faranno per sempre parte della nostra storia. Ho la massima ammirazione per come ha affrontato i momenti difficili e per il calore e la positività che ha portato alla nostra società. Vorrei ringraziare lui e il suo staff per ciò che hanno fatto, da noi saranno sempre i benvenuti. Abbiamo una squadra talentuosa e dobbiamo fare una annata positiva per i nostri tifosi". Nella passata stagione Pochettino era riuscito a portare il Tottenham alla finale di Champions League, dove venne sconfitto dal Liverpool. Soltanto pochi mesi più tardi l'avventura è terminata in maniera inaspettata.

Per la sua sostituzione in lizza anche Mourinho e Benitez

Ancora incerto il nome del sostituto di Pochettino. Tra i profili in corsa per la panchina del Tottenham sembrerebbe forte la candidatura di José Mourinho: i primi contatti sarebbero già iniziati, con lo Special One che avrebbe dato un'apertura. Mou potrebbe dunque tornare ad allenare un club di Premier League dopo l'ultima avventura al Manchester United. Altro nome possibile quello di Rafa Benitez che nella sua ultima esperienza in Premier League ha allenato il Newcastle.