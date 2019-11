L'Italia spazza via anche l'Armenia chiudendo il match con 9 reti a zero e completa a punteggio pieno il girone di qualificazione a Euro 2020. Per il ct Roberto Mancini, che battendo la Bosnia aveva superato Vittorio Pozzo con dieci vittorie di fila, arriva anche l'undicesima vittoria consecutiva. Il cammino degli azzurri nella rassegna continentale continuerà con la partita di debutto della fase finale, in programma il 12 giugno 2020 a Roma. Dopo la qualificazione centrata con la Grecia a ottobre, anche la gara con l'Armenia si è presentata come una vera e propria formalità per gli azzurri. Capitan Bonucci e compagni hanno però onorato l'impegno, regalando una serata di spettacolo al folto pubblico dello stadio Barbera di Palermo.

Poker azzurro nel primo tempo

L'equilibrio della partita viene subito spezzato dall'uno-due firmato Immobile e Zaniolo tra l'8' e il 9'. Prima il laziale porta in vantaggio gli azzurri con un colpo di testa, poi il romanista con un tocco da pochi passi raddoppia, mettendo a segno il suo primo gol in Nazionale. Al 29' arriva anche il gol del centrocampista Barella, con un inserimento puntuale che fa a fette la precaria difesa armena. Al 33' Immobile cala il poker azzurro.

Il festival del gol continua nel secondo tempo

Il festival del gol continua nella ripresa. Al 64' anche Zaniolo trova la doppietta con un bel sinistro dal limite dell'area imprendibile per il portiere armeno. Al 72' Romagnoli sugli sviluppi di un corner firma il 6-0. Al 75' il 7-0 porta la firma di Jorginho su rigore concesso per un fallo su Chiesa. Al 78' Orsolini - al suo debutto in azzurro - segna l'8-0, e infine all'81' è proprio Chiesa a firmare il gol n.9, il primo per lui con la maglia della nazionale.