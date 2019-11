Atp finals, Federer ko: Tsitsipas in finale

E’ il 21enne Stefanos Tsitsipas il primo finalista delle Atp Finals di tennis, in corso a Londra.

Il giovane greco in semifinale ha battuto il fuoriclasse svizzero Roger Federer in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. ‘King Roger’, per sei volte vincitore del torneo che ogni anno viene disputato tra i primi otto giocatori della classifica Atp, ha fallito dieci break-points nell'arco dell'incontro contro un avversario apparso in gran forma sin dall’inizio delle Finals.

Domani la finale

In finale Tsitsipas domani affronterà il vincitore dell'altra semifinale che mette di fronte l'austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. Nessuno dei primi tre giocatori al mondo sarà dunque in campo nell’ultimo atto delle finali londinesi.