È del francese (di origini siciliane) Fabio Quartararo l'ultima pole position della stagione 2019 della Moto Gp. Il pilota della Yamaha partirà dunque dalla prima posizione a Valencia, alle sue spalle c'è il campione del mondo Marc Marquez. L'australiano Jack Miller in Ducati completa la prima fila. Male gli italiani con Morbidelli quinto, Dovizioso sesto, Petrucci decimo e Valentino Rossi dodicesimo. La gara è programmata per domani, 17 novembre, alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. (I PILOTI DEL MOTOMONDIALE - LA STORIA DELLA MOTOGP)

Le ultime qualifiche nella carriera di Jorge Lorenzo

Non sono andate benissimo le ultime prove ufficiali in carriera per Jorge Lorenzo. Il cinque volte campione del mondo, che ha annunciato il suo ritiro dalle corse dopo questa gara di Valencia, è stato eliminato nel Q1 e partirà dunque dalla 16ma posizione. (L’ANNUNCIO DI LORENZO – LE FOTO DELLA SUA CARRIERA) Non una novità, visto che per tutta la stagione il pilota maiorchino ha faticato a qualificarsi tra i primi dieci. A Valencia, sono stati Pol Espargaro e Alex Rins ad accedere al Q2. Con Jorge Lorenzo, tra i big eliminati anche Johann Zarco, Michele Pirro, Aleix Espargaro e Andrea Iannone. Infortunato, invece, Francesco Bagnaia che s’è fratturato un polso nelle prove libere e che ha chiuso in anticipo la stagione in MotoGp.