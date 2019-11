Luka Modric vince il Golden Foot 2019, il premio calcistico assegnato a Monaco arrivato alla sua 17esima edizione. Il 34enne centrocampista del Real Madrid l’ha spuntata su altri grandi campioni come Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski. Il giocatore croato è anche il Pallone d'Oro in carica.

Modric a Sky Sport: "Vedremo se un giorno potrò giocare in Italia"

"L’Italia mi piace, è vicino alla Croazia - ha spiegato dopo la vittoria in esclusiva a Sky Sport - seguo la Serie A perché ho molti compagni di Nazionale che ci giocano. Poi gli italiani sono fantastici e hanno una mentalità simile a noi croati”. "Vedremo se un giorno potrò giocare in Italia - ha continuato Modric - non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real Madrid , mi piace stare nel Real e per adesso vedo il mio futuro solo lì".

"Orgoglioso di aver vinto"

Quest’anno il centrocampista non è tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro. "Vedremo chi vincerà. Sono rimasti in pochi candidati, ma non so chi avrà la meglio. Lo scopriremo fra qualche settimana. Io intanto sono orgoglioso di aver vinto il Golden Foot e felice di godermi questa serata”, ha sottolineato.