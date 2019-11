Uno 0-0 che si conclude tra i fischi del proprio pubblico. Il Napoli, privo dell'attaccante polacco Milik, non riesce a sbloccare una partita difficile contro un Genoa attento e ben messo in campo da Thiago Motta. La squadra ligure ha rischiato piu' volte di colpire in contropiede, con un clamoroso salvataggio sulla linea di Koulibaly che ha negato il gol a Pinamonti. Dall'altra parte si registra la grande prestazione del portiere Radu che ha negato più volte, compreso un colpo di testa di

Fischi a Insigne

Elmas a cinque minuti dalla fine, il vantaggio ai padroni di casa. I fischi dei tifosi hanno accompagnato anche il capitano Lorenzo Insigne per tutta la serata: sia al momento dell'annuncio del suo nome nella formazione ufficiale prima del calcio d'inizio e sia al momento della sostituzione, a metà del secondo tempo. A Insigne è stato anche annullato un gol durante il secondo minuto di gioco per un fuorigioco di Lozano.

Il tabellino

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (38' st Luperto); Callejon (15' st Llorente), Zielinski, Ruiz, Insigne (20' st Elmas); Mertens, Lozano. (1 Meret, 27 Karnezis, 62 Tonelli, 6 Mario Rui, 70 Gaetano, 34 Younes). All: Ancelotti.



GENOA (4-3-3): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Pajac; Cassata (42' st Radovanovic), Lerager, Schone; Pandev (34' st Cleonise), Pinamonti, Agudelo (49' st Ghiglione). (22 Marchetti, 93 Jandrei, 5 Goldaniga, 3 Barreca, 14 Biraschi, 13 El Yamiq, 15 Jagiello, 10 Gumus, 9 Sanabria). All.: Motta.



Arbitro: Calvarese di Teramo.

Angoli: 5-2 per il Napoli.



Recupero: 1' e 5'.



Ammoniti: Schone, Llorente, Cleonise e Lerager per gioco scorretto; Cassata per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 25 mila.