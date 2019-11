E' della Roma la prima occasione della serata: all'11' Zaniolo, su imbeccata di Veretout, con un gran colpo di testa manda poco sopra la traversa. Pochi minuti dopo risponde per i tedeschi Zakaria: possente destro che accarezza il montante. Al 29' grande azione di Pastore: salta tre avversari e va al tiro, respinto dal portiere del Borussia M.

Fa tutto Fazio: 1-0 e 1-1

Al 35' il Borussia M'Gladbach passa: su cross di Thuram, Fazio prende paura e in spaccata centra la porta che dovrebbe difendere. La reazione dei giallorossi è tiepida e le uniche due note di rilievo degli ultimi 10 minuti del primo tempo sono le ammonizioni di Mancini e Benes. Al 48' i tedeschi rischiano di raddoppiare: sinistro al volo di Stindl che non centra la porta solo perché colpisce male la palla. Ma sono i giallorossi a sfiorare il pareggio co n uno splendido destro a giro di Pastore, altrettanto splendidamente deviato sopra la traversa da Sommer. Pareggio che arriva al 64' e a segnare è ancora Fazio e sempre in spaccata e sempre nella stessa porta. La Roma sfiora di nuovo il gol al 69': Dzeko lancia Kluivert che insidia la porta del Borussia M'Gladbach con un sinistro teso ma di poco alto. In finale di partita tornano le ammonizioni: Santon per fallo su Thuram e Bensebaini per una brutta entrata su Under, da poco entrato al posto di Zaniolo.

Beffa al 95'

E quando tutto sembra finito e c'è quasi il rammarico per la Roma di tornare a casa con un pareggio, il Borussia M'Gladbach la trafigge al 5' minuto di recupero: lancio lungo della disperazione in area giallorossa, Thuram colpisce di testa e insacca alle spalle di Lopez.

Il tabellino

Borussia Monchengladbach (4-3-1-2): Sommer, Lainer, Elvedi, Jantschke (28' pt Hofmann), Ginter, Wendt (40' st Bensebaini), Zakaria, Neuhaus (29' st Plae), Benes, Thuram, Stindl (31 Grun, 15 Beyer, 5 Strobl, 6 Kramer). All.: Rose.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Fazio, Smalling, Kolarov, Mancini (14' st Diawara), Veretout, Zaniolo (31' st Under), Pastore, Kluivert, Dzeko (83 Mirante, 5 Juan Jesus, 24 Florenzi, 8 Perotti, 48 Antonucci). All.: Fonseca.

Arbitro: Gil Manzano (Spa).



Reti: nel pt 35' Fazio (autogol); nel st 19' Fazio, 50' Thuram.

Angoli: 4 a 4 per la Roma

Recupero: 1' e 5'.

Ammoniti: Mancini, Benes, Santon e Bensebaini per gioco falloso, Thuram per comportamento non regolamentare