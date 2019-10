Il Verona sbanca il Tardini nel primo anticipo della 10a giornata di Serie A. A piegare il Parma una bordata di Lazovic al 10’. Gara divertente e piena di occasioni, specie per i padroni di casa, con un Gervinho in gran spolvero che non è riuscito però a evitare la sconfitta ai suoi.

Rompe l’equilibrio una prodezza di Lazovic

Dopo le prime schermaglie, il Verona trova il gol con Lazovic che al 10’ pesca un jolly dal limite e infila il pallone al sette, dove Sepe non può proprio arrivare. La reazione degli emiliani è immediata, al 20 è Gervinho ad andare ad un soffio dal pareggio con un colpo di testa che termina a lato al termine di un’azione confusa in area scaligera. Il Parma aumenta la pressione e il Verona fatica a contenere gli assalti dei padroni di casa. Al 30’ è ancora Gervinho con un gran diagonale a costringere Silvestri alla prodezza. Dieci minuti dopo è Karamoh a farsi chiudere sul più bello. Prima dell’intervallo però è Kumbulla a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa su corner su cui Sepe si supera.

Traversa di Gervinho, ma il Verona resiste

Nella ripresa è ancora Gervinho l’uomo più pericoloso della squadra ducale: e lo conferma la traversa che centra al 49’ dopo un bello scambio con Kolusevski. Al 53’ è Brugman che ci prova da fuori, al 71’ tocca invece a Kucka a provare a fare saltare il bunker del Verona che però resiste. Anche a Karamoh che all’80’ si inventa una conclusione velenosa in area veronese. Tre minuti dopo è Hernani su punizione a trovare una deviazione in barriera su una buona occasione su calcio piazzato. Inutili anche gli ultimi assalti parmensi, finisce 1-0 per il Verona con parecchi rimpianti per il Parma.