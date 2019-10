Il Bologna torna alla vittoria dopo cinque turni. Nell'anticipo delle 12.30 della nona giornata di Serie A, la squadra di Mihajlovic piega 2-1 la Sampdoria di Ranieri. Di uno scatenato Palacio e di Bani i gol dei felsinei; per i blucerchiati non basta la splendida rete di Gabbiadini. Rossoblù a quota 12, i liguri restano ultimi in classifica (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

La cronaca del match

Cambia il Bologna dopo la sfida contro la Juventus: in regia c'è Dzemaili, Skov Olsen (alla prima partita da titolare) sostituisce Orsolini. La Sampdoria, reduce dal pareggio contro la Roma, propone Leris al posto di Rigoni. Nel primo tempo, buon ritmo di gioco dei padroni di casa che vanno vicini alla rete con Dzemaili al 3' (Vieira salva sulla linea) e al 42' con Palacio (Audero chiude lo specchio). I blucerchiati hanno comunque l'occasione più importante della prima frazione: al 25' il tiro di Quagliarella, deviato da Gabbiadini, si stampa sul palo. Nella ripresa, Ranieri inserisce Ekdal e Depaoli per scuotere i suoi. È però il Bologna a passare in vantaggio: al 48' la serie di scambi veloci termina con il tiro vincente di Palacio. I liguri reagiscono e sale in cattedra Gabbiadini: prima il suo fuorigioco vanifica il pareggio di Depaoli, poi si fa perdonare con un sinistro chirurgico dalla distanza (64'). Bani, al 78', riporta in vantaggio i felsinei sfruttando al meglio la sponda di Mbaye. Il Bologna gestisce, e porta a casa i tre punti.

Omaggio dei tifosi della Samp a Mihajlovic

Presente sulla panchina del Bologna durante la sfida contro la Juventus, Sinisa Mihajlovic stavolta non ha potuto essere a bordocampo a guidare i suoi giocatori. I tifosi della Sampdoria non hanno comunque dimenticato il passato blucerchiato (da calciatore e poi allenatore) del serbo. Il messaggio sullo striscione esposto è toccante: "I vincenti trovano sempre una strada. Avanti Sinisa!". Il tecnico sta combattendo dallo scorso luglio contro la leucemia, e nei giorni scorsi è stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per proseguire le cure. (L'ANNUNCIO - LA DEDICA DELLA MOGLIE).

L'omaggio dei tifosi della Samp a Mihajlovic ©LaPresse

Il tabellino di Bologna-Sampdoria 2-1

Gol: 48' Palacio (B), 64' Gabbiadini (S), 78' Bani (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli (72' Schouten), Dzemaili (67' Santander); Skov Olsen (55' Orsolini), Soriano, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris (46' Depaoli), Ronaldo Vieira, Bertolacci (46' Ekdal), Jankto (62' Caprari); Gabbiadini, Quagliarella. All: Ranieri

Ammoniti: Bereszynski (S), Murru (S), Schouten (B), Colley