“Zlatan Ibrahimovic al Napoli non è una suggestione, ma un’ipotesi concreta”. Le parole del presidente del Napoli ai microfoni di Sky Sport sul possibile arrivo nel prossimo mercato di gennaio dell’ex attaccante di Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Psg e Manchester United non lasciano spazio a dubbi. Il massimo dirigente azzurro, a Salisburgo per la gara di Champions League con i campioni d’Austria, si è soffermato a lungo sullo svedese: "E' un amico. L'ho conosciuto a Los Angeles non da calciatore ma da persona normale, perché eravamo nello stesso albergo. L'ho invitato a cena con moglie e figli, passando una serata strepitosa. Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione, dipende da lui. Se ne parla da qualche mese".

Ibrahimovic: "faccio ancora la differenza, in Italia e in altri Paesi"

L'attaccante svedese, che attualmente gioca nella MLS americana con i Los Angeles Galaxy, qualche tempo fa alla presentazione della statua eretta in suo onore a Malmoe, in Svezia, a proposito di un eventuale ritorno in Serie A, aveva detto: “faccio ancora la differenza. In Italia e in altri paesi". E su Ancelotti: "Ho un bel rapporto con lui, è un grande allenatore ma soprattutto è una grande persona. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come uomo e di lavorarci insieme, mi dispiace che sia durato solo un anno, lo avrei voluto il maggior tempo possibile perché stavo vivendo un ottimo periodo della mia carriera e secondo me lo era anche per lui".