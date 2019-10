Nell'ottava giornata di Serie A, uno scatenato Nainggolan conduce il Cagliari (imbattuto da cinque turni) alla vittoria contro la Spal. Il match termina 2-0, con Faragò che festeggia il ritorno in campo dopo sei mesi con un gol. Per gli emiliani, Kurtic va vicino due volte alla rete, ma Olsen è attento in entrambe le occasioni. I sardi salgono a 14 punti (a -2 dal Napoli), la Spal resta a 6 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Nainggolan in cattedra

Per il Cagliari, Faragò rientra dall'infortunio e parte titolare. Castro viene schierato mezzala, Nainggolan come trequartista, con Simeone e Joao Pedro pronti a finalizzare le sue giocate. La Spal si affida alla coppia d'attacco Floccari-Petagna. Al 9', i sardi passano in vantaggio con il gol spettacolare di Nainggolan: in controbalzo, il belga manda all'incrocio. Il Cagliari insiste con Rog e Simeone, ma al 30' arriva per la Spal l'occasione del pareggio: Olsen salva tutto sul colpo di testa di Kurtic. Il risultato a fine primo tempo è 1-0.

Gioia anche per Faragò

Nella ripresa, Nandez prende il posto di Castro (problema muscolare). Nainggolan è scatenato: al 64' la sua conclusione si stampa sul palo a Berisha battuto. È il preludio al raddoppio: tre minuti più tardi, Floccari - pressato da Simeone - perde palla, Faragò davanti al portiere avversario non sbaglia. Al 74' Rog va vicino al terzo gol (bravo nell'occasione Berisha); si esalta anche Olsen, che ancora una volta nega la gioia del gol a Kurtic. Il match termina sul 2-0.

Il tabellino di Cagliari-Spal 2-0

Gol: 9' Nainggolan, 67' Faragò

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò (82' Klavan), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Castro (46' Nandez), Cigarini, Rog; Nainggolan (71' Ionita); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (65' Cionek), Igor; Sala (60' Valoti), Missiroli, Valdifiori (78' Moncini), Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Ammoniti: Missiroli (S), Tomovic (S), Simeone (C), Igor (S), Nainggolan (C), Pellegrini (C), Rog (C), Cionek (S), Valoti (S)