Era un’impresa annunciata e questa volta è riuscita: il maratoneta keniota Eliud Kipchoge, di 34 anni, ha terminato una maratona in meno di due ore. (LE FOTO) Sulle strade di Vienna, il già campione olimpico centra così la 1:59 challenge, la sfida che lo vedeva alla ricerca un risultato storico: terminare una maratona (42,195 km) in meno di due ore. Il fuoriclasse ha completato la sua sfida in 1'59''40 diventando di diritto il più grande maratoneta di sempre. Al traguardo, incontenibile la sua gioia: "Ognuno di noi se si prepara nella sua vita può raggiunge risultati impossibili'', ha detto. "Volevo ispirare tante persone, nell'idea di spingersi oltre i limiti umani, ci ho provato tante volte e questa volta ci sono riuscito''.

Risultato non omologabile

L’impresa di Kipchoge non sarà comunque omologata. Il record è stato infatti ottenuto in una gara non ufficiale, con la presenza di 41 lepri e sei riserve. Tra queste anche l’argento mondiale dei 5000, Selemon Barega, e il campione americano Bernard Lagat. La corsa è stata inoltre effettuata in un percorso completamente pianeggiante e in condizioni perfette.

I precedenti tentativi: uno anche a Monza

Nelle maratone corse finora Kipchoge è quasi imbattuto, avendone vinte 11 sulle 12 disputate alla media complessiva di 2h04'11". Inoltre, con 2'01'39", dal settembre 2018, detiene il record del mondo - quello omologato - ottenuto a Berlino. Il keniota aveva comunque già provato a scendere sotto il muro delle due ore con una gara non ufficiale organizzata appositamente per l'obiettivo: era il maggio del 2017, e all'Autodromo di Monza Kipchoge aveva corso la maratona in 2.00'24", mancando l'impresa per soli 25 secondi.

