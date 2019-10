"Volevo salutare tutti anch'io, mi dispiace non esserci, ma sono uscito dall'ospedale ieri e avevo tanta voglia di tornare a casa e vedere mia moglie e i miei figli”. Comincia così il videomessaggio che l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha inviato per la partita tra le vecchie glorie del Bologna e del Real Madrid, in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni del club rossoblu. L’allenatore serbo è stato dimesso l’8 ottobre dall'Ospedale Sant'Orsola, dopo il secondo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia.

Mihajlovic: “Mi avete dato tanta forza”

Il videomessaggio è stato trasmesso sui maxi-schermi dello stadio Dall'Ara prima dell'inizio del match. "Voglio ringraziare i tifosi, la società, tutti quanti per quello che avete fatto per me”, ha proseguito Mihajlovic, “mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza in questo momento particolare in cui sto lottando con questa malattia. Sta andando bene e sono sicuro che vincerò soprattutto grazie a voi e all'amore della mia famiglia”.