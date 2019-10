Inter-Juve 2019, dove vedere il Derby d’Italia in TV

È tutto pronto per il Derby d'Italia: Inter e Juventus si affrontano domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20.45 allo stadio San Siro, a Milano. Sarà il big match della settima giornata di Serie A (LE DICHIARAZIONI DI CONTE - LE PAROLE DI SARRI). La partita verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

In palio la vetta della classifica

In palio c'è la vetta della classifica: al momento l'Inter è in testa a punteggio pieno dopo sei giornate. La squadra di Conte è però reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Barcellona. Nell'altra metà campo, con due punti in meno, la Juventus risulta sempre vittoriosa, con l'unico neo della trasferta di Firenze. Gli uomini di Sarri vengono dal facile 3-0 contro il Bayer Leverkusen (I DOPPI EX - CHI HA ALLENATO ENTRAMBE LE SQUADRE).