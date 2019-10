Una partita che si può racchiudere in 45 minuti: quelli del primo tempo spettacolare e con quattro reti, due per squadra. Per i padroni di casa segna Krejci al 21' e poi Palacio al 31'. A rispondere, in entrambi i casi, il bomber biancoceleste Ciro Immobile.

Il racconto della partita

Prima del fischio d’inizio, gli applausi del Dall'Ara sono tutti per il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic, che ha ricevuto l’ok dai medici per seguire dalla panchina la partita. In mattinata, si era svolto un pellegrinaggio al Santuario di San Luca a cui hanno partecipato le tifoserie di entrambe le squadre.

Nella ripresa le due formazioni rimangono in 10: al 61’ viene espulso Lucas Leiva per doppio giallo, mentre al 70’, l’arbitro cambia un’ammonizione a Medel per fallo da ultimo uomo su Correa in espulsione, dopo aver consultato il var. All’86’ arriva l’occasione che avrebbe potutot cambiare il risultato a favore della Lazio con un calcio di rigore: Correa, però, sbaglia clamorosamente dal dischetto beccando la traversa.

Il tabellino



Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci', Medel, Poli, Orsolini (37' st Skov Olsen), Svanberg (27' st Schouten), Sansone (41' st Santander), Palacio. (1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Denswil, 6 Paz, 15 Mbaye, 31 Dzemaili, 22 Destro). All.: Mihajlovic.

Lazio: Strakosha, Luiz Felipe (16' st Bastos), Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (36' st Jony), Correa, Immobile (16' st Parolo). (24 Proto, 28 Anderson, 15 Bastos, 93 Vavro, 4 Patric, 5 Lukaku, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 20 Caicedo). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Reti: nel pt 21' Krejci', 23' Immobile, 31' Palacio, 39' Immobile.

Angoli: 5-4 per il Bologna.

Recupero: 0' e 4'.

Espulsi: Leiva per doppia ammonizione; Medel per fallo su chiara occasione da gol.

Ammoniti: Luiz Felipe, Krejci', Leiva, Danilo, Bani, Lulic per gioco scorretto; Sansone per comportamento non regolamentare