Il secondo anticipo di serie A si sblocca con un gol di Petagna al 31’. La squadra di Semplici rimane in dieci al 70e' per una clamorosa simulazione in area di Strefezza. L’ingresso di Inglese scuote l’attacco del Parma e al 79’ la zampata al volo di Gervinho per il possibile pareggio finisce in rete ma è tutto annullato per fuorigioco. La Spal è ancora in zona retrocessione ma con questa seconda vittoria può respirare un po’ nella della pausa nazionali del 13 ottobre. Inter-Juventus, Conte: "Domani un test contro chi detta legge da anni"