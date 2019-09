Djokovic "sfida" un lottatore di sumo a Tokyo

In attesa di giocare al Rakuten Japan Open Tennis Championships di Tokyo, il numero uno al mondo, Novak Djokovic, si è cimentato nella capitale nipponica con uno degli sport tradizionali giapponesi, il sumo, per un'esibizione che ha regalato molti sorrisi ai suoi fan.

Differenza di taglia



Il campione serbo, infatti, ha inscenato un combattimento con un rikishi (nome degli imponenti lottatori di sumo). Il risultato, piuttosto esilarante soprattutto a causa della notevolissima differenza di corporatura tra i due contendenti, è stato immortalato in una serie di scatti che il tennista ha postato sui propri social network. "Mi sentivo un po' fuori forma per il sumo", ha scherzato Djokovic, che ha aggiunto: "Con qualche chilo in più, sarò pronto a competere".

Il ritorno sul campo da tennis

Il popolare Nole è rimasto impressionato dalle capacità atletiche dei lottatori che ha incontrato: "È incredibile vedere quanto siano agili. Non pensavo che fossero così flessibili considerando che è uno sport di pesi massimi. Ma vedo che stanno prestando molta attenzione alla mobilità delle articolazioni". Un tipo di esercizio che, secondo il tennista serbo, consente a questi atleti di essere molto mobili e reattivi, nonostante il loro peso. Per vedere all’opera le capacità atletiche di Novak Djokovic nella sua disciplina bisognerà attendere invece il primo ottobre, quando sfiderà l'australiano Alexei Popyrin nel torneo della capitale giapponese, che segna il suo ritorno alle competizioni dopo l'infortunio che l'ha costretto al ritiro all'Us Open 2019. Per Djokovic sarà importante fare punti a Tokyo anche per difendere la prima posizione mondiale dall'assalto di Rafael Nadal, che dopo aver vinto l'ultimo Slam stagionale si è fatto particolarmente minaccioso alle sue spalle.