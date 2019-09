Dzeko regala tre punti alla Roma. Nella sesta giornata di campionato, è ancora una volta il bosniaco a risolvere la partita con un colpo di testa al 56'. Kolarov ha l'occasione di chiudere i giochi a dieci minuti dalla fine, ma si fa parare il rigore da Gabriel. I giallorossi si posizionano al quinto posto, a -1 dal Napoli, vittorioso col Brescia. Per il Lecce - fermo a 6 punti - arriva un'altra sconfitta dopo la convincente prova in trasferta contro la Spal (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Occasioni per parte

Il Lecce conferma il tridente Babacar-Falco-Mancosu, mentre la Roma si affida all'inamovibile Dzeko con Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle. I salentini sono subito pericolosi: al 5' Falco supera Kolarov, mette in mezzo per Petriccione che da ottima posizione si fa parare il tiro da Pau Lopez; al 7' Babacar dal limite dell'area colpisce l'esterno della rete. Al 13' è il turno degli uomini di Fonseca: Calderoni salva tutto sul colpo di testa di Mancini. Nel finale di tempo ci sono diverse occasioni per parte: Mancosu non trova di poco la porta, Kluivert sbaglia l'ultimo tocco per Dzeko e Smalling non inquadra lo specchio di testa. Dopo 45', è ancora 0-0.

Kolarov sbaglia il rigore

La Roma è in crescita: al 49' Mkhitaryan viene trovato in area da Dzeko, destro di prima intenzione che finisce a lato. È il preludio al gol, che arriva al 56': Kluivert intercetta una palla e serve Mkhitaryan, cross per il bosniaco che davanti a Gabriel non sbaglia. I salentini ora pressano, ma sono i giallorossi ad avere l'occasione per chiudere i giochi: al 79' intervento di Lucioni col braccio sul tiro ravvicinato di Dzeko, l'arbitro assegna il calcio di rigore; Kolarov dal dischetto angola ma trova l'ottima parata di Gabriel. La Roma non sfrutta altre occasioni, ma riesce comunque a tenere l'1-0.

Il tabellino

Gol: 56' Dzeko

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (63' Imbula), Majer; Mancosu (52' Shakhov); Babacar (76' La Mantia), Falco. All: Liverani

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (77' Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini (70' Zaniolo), Mkhitaryan (87' Cristante); Dzeko. All: Fonseca

Ammoniti: Pellegrini, Mkhitaryan, Smalling, Majer, Lucioni, Cristante