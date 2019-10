"Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio". A scriverlo su Instagram è Mario Balotelli, pubblicando la sua foto dell'ingresso in campo allo stadio San Paolo per Napoli-Brescia (GOL E HIGHLIGHTS) con la piccola Pia, sua figlia, in braccio. Balotelli ha dedicato a lei il gol contro gli azzurri - in un match finito 2 a 1 per i padroni di casa - e si è rivolto anche ai tifosi del Brescia: "Grazie a tutti i tifosi del Brescia - ha scritto - venuti fin qua. La sconfitta fa sempre male ma a testa alta andiamo avanti con voglia e determinazione! Bravi ragazzi!”.

La figlia avuta con Raffaella Fico

La piccola Pia, 6 anni, indossava la maglia del Napoli al suo ingresso in campo. La bambina è nata dalla storia con Raffaella Fico: vive con la mamma a Napoli, una città che Supermario ama di un amore ricambiato e cementato oggi da quella maglia azzurra indossata da Pia nell'abbraccio con il papà e con il San Paolo, che ha sempre applaudito Balotelli avversario. Intanto, l’attaccante è tornato a segnare in serie A: la sua ultima rete risaliva al 28 aprile scorso, l'aveva segnato con la maglia del Marsiglia contro il Nantes in Ligue 1, il campionato francese.