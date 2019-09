Un tiro di Sensi da fuori area deviato da Sanchez sblocca il match al 20’. Per il raddoppio l’Inter non si fa attendere: solo due minuti dopo Sanchez la mette sotto le gambe di Audero sul primo palo. Al 36’ sembra arrivata la terza rete, Candreva centra la rete, corre a esultare ma si ritrova davanti il guardalinee con la bandierina alzata. Fuorigioco. Gol annullato. Tutti negli spogliatoi con l’Inter sopra per due reti a zero.

All’inizio della ripresa arriva l’episodio che sembra capovolgere la partita: Lautaro è a tu per tu con Audero: il tiro viene parato, sulla respinta si fionda Sanchez che salta Chabot e si butta per terra. Simulazione, secondo giallo per il cileno. Espulso. È l’occasione per i blucerchiati che si trovano ora in superiorità numerica, e infatti al 55’ arriva il gol della Samp con Jankto. Le speranze dei blucerchiati vengono troncate però al 61' con Gagliardini che trova il tris. La squadra genovese ci prova fino all’ultimo, e infatti domina il secondo tempo ma il gol non arriva. Finisce 3-1 per i nerazzurri che strappano la sesta vittoria di fila in campionato. La Samp rimane ultima in classifica.

Il tabellino

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli (56' Bonazzoli), Linetty (73' Caprari), Ekdal (69' Vieira), Jankto, Murru; Rigoni, Quagliarella. All.: Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (57' D'Ambrosio), Gagliardini, Brozovic, Sensi (65' Barella), Asamoah; Lautaro Martinez (56' Lukaku), Sanchez. All: Conte

Gol: 20' Sensi (I), 22' Sanchez (I), 55' Jankto (S), 61' Gagliardini (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Rigoni (S), Linetty (S), Skriniar (I)

Espulsi: Sanchez al 46' per doppia ammonizione