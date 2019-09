L’Atalanta batte la Roma all'Olimpico nell’anticipo del mercoledì della quinta giornata di Serie A. I gol, entrambi nella ripresa, firmati da Zapata - entrato dalla panchina - e de Roon (LA CRONACA DEL MATCH). La squadra di Gasperini ritrova la vittoria dopo il pareggio contro la Fiorentina e sale a quota 10 in classifica. Prima sconfitta in questo campionato per i giallorossi, fermi a 8 punti (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Primo tempo senza gol

Per il turno infrasettimanale sia Fonseca sia Gasperini cambiano qualcosa rispetto alla partita precedente. Nell’Atalanta la sorpresa è la panchina per Zapata, mentre tornano dal primo minuto Gomez e Ilicic. Dietro di loro, confermato Malinovskyi. Nella Roma esordio per Smalling. In avanti Dzeko, con alle spalle Florenzi, Zaniolo - tornato titolare - e Pellegrini. Il primo tempo si chiude senza gol e senza grosse emozioni, a parte un paio di occasioni per Dzeko e Ilicic.

Nel secondo tempo la sblocca Zapata

Secondo tempo più divertente. L’Atalanta è più aggressiva e sblocca il risultato al 71’ con Zapata, entrato dieci minuti prima al posto di Ilicic. La Roma prova a reagire: potrebbe pareggiare con Kalinic, ma Gollini gli chiude lo specchio della porta. Pochi secondi prima del recupero, arriva il raddoppio dell’Atalanta con de Roon che sfrutta l’assist di Pasalic. All’Olimpico finisce 2 a 0 per gli uomini di Gasperini.

IL TABELLINO DI ROMA-ATALANTA 0-2

Gol: 71' D. Zapata, 90' de Roon

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Fazio (76' Kalinic), Smalling, Kolarov; Florenzi, Cristante, Veretout, Spinazzola (56' Juan Jesus); Zaniolo (65' Mkhitaryan), Lo. Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Toloi; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Malinovskyi (79' Gosens); Gomez (88' Pasalic), Ilicic (60' D. Zapata). All. Gasperini

Ammoniti: Kjaer (A), Zaniolo (R), Juan Jesus (R)