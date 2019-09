Dopo il derby l’Inter batte anche la Lazio e porta a cinque successi su cinque gare il suo ruolino di marcia che riporta la squadra di Conte in testa al campionato, sorpassando la Juventus che ieri aveva battuto il Brescia. Di D’Ambrosio al 23’ la rete che decide l’incontro. La Lazio ha giocato un bel calcio e creato molte occasioni, ma non è stata concreta.

L'Inter vola con D'Ambrosio

Partita equilibrata a San Siro con Inter e Lazio che si sfidano a viso aperto. La prima grossa occasione è per la Lazio con Caicedo che al 16’ si presenta davanti ad Handanovic miracoloso ad allungarsi e strappare il pallone dai piedi dell’attaccante. Al 23’ è però l’Inter che passa in vantaggio con D’Ambrosio: cross di Biraghi dalla sinistra per il difensore nerazzurro che sul secondo palo schiaccia in porta in maniera imparabile. Gli ospiti rispondono con un tiro a giro di Correa che Handanovic alza sopra la traversa. Risponde Lukaku al 25 con una rasoiata dal limite che sfiora il palo alla sinistra di Strakosha. Al 34’ sempre Correa si trova ancora a tu per tu con Handanovic ma sbaglia la misura del pallonetto.

La ripresa inizia con la Lazio avanti e il solito correa che di testa su calcio d’angolo non trova lo specchio da posizione più che buona. L’Inter risponde con una ripartenza perfetta di Barella che arriva davanti a Strakosha e si fa respingere il tiro prima che il portiere si ripeta di piede sulla ribattuta di Politano a botta sicura. Al 63’ Brozovic prova a giro ma la difesa respinge, poi Lukaku ma schiaccia male da ottima posizione. All’82’ e Lautaro Martinez a calciare fuori da buona posizione.