Allo stadio Via del Mare il Napoli travolge il Lecce 4-1. Doppietta per Llorente e gioia anche per Insigne e Ruiz. I partenopei salgono a nove punti e si piazzano dietro Inter e Juventus; il Lecce rimane fermo a tre punti dopo la vittoria a Torino contro i granata (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Superiorità partenopea

Il Napoli parte con Insigne, Milik e Llorente, mentre il Lecce si affida a Falco, Farias e Mancosu. Il primo tempo è di intera marca partenopea, che riesce due volte a capitalizzare la superiorità territoriale: al 28’ Llorente si avventa sul pallone dopo una conclusione di Zielinski sporcata da Rossettini e batte Gabriel. Al 40’ c’è il fallo di mano in area di Tachtsidis, che viene ammonito. Insigne si fa parare il rigore, ma per l’arbitro è da ripetere. Il secondo tentativo è vincente: si va al riposo sullo 0-2, con il 67% di possesso palla per gli uomini di Ancelotti.

Ancora Llorente

Il Napoli chiude subito i conti al 52’ con Fabian Ruiz, che da limite dell’area fa partire un sinistro imparabile. La vittoria dei partenopei è ormai in cassaforte e questa sicurezza non viene scalfita dal calcio di rigore trasformato da Mancosu per fallo di Ospina su Farias. All’82’ arriva la doppietta di Llorente: Gabriel si oppone alla girata di Insigne, ma non riesce a evitare il successivo tap-in dell’attaccante spagnolo. Il risultato non cambia più: è 1-4.

IL TABELLINO DI LECCE-NAPOLI 1-4

Gol: 28' e 82' Llorente (N), 40' rig. Insigne (N), 52' Fabian Ruiz (N), 61' rig. Mancosu (L)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli (70' Benzar), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis (46' Petriccione), Majer; Mancosu, Falco (65' Lapadula); Farias. All: Liverani

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Elmas (74' Callejon), Zielinski, Insigne; Milik (73' Lozano), Llorente. All: Ancelotti

Ammoniti: Ghoulam (N), Tachtsidis (L), Gabriel (L), Elmas (N), Fabian Ruiz (N)