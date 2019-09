L’Atalanta batte il Genoa a Marassi nell’anticipo delle 12:30 della terza giornata di Serie A. Finale rocambolesco con la squadra di Gasperini che acciuffa i 3 punti proprio allo scadere. A sbloccare la partita un rigore di Muriel al 64’, al quale risponde Criscito sempre con un penalty al 91’. Nel recupero arriva il gol vittoria dei bergamaschi con un destro dal limite all'incrocio dei pali di Duvan Zapata.

Il tabellino



Genoa: Radu, Romero, Zapata C., Criscito, Ghiglione (37' st Ankersen), Lerager, Schone, Radovanovic (25' st Saponara), Barreca (37' st Pandev), Kouame', Pinamonti (22 Marchetti, 93 Jandrei, 14 Biraschi, 13 El Yamiq, 5 Goldaniga, 33 Pajac, 15 Jagiello, 9 Sanabria, 30 Favilli). All.: Andreazzoli.



Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti, Masiello, Hateboer, Freuler, Pasalic (11' st De Roon), Gosens, Gomez, Ilicic (14' st Muriel), Zapata D (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Kjaer, 6 Palomino, 13 Arana, 18 Malinovskyi, 21 Castagne, 41 Ibanez, 99 Barrow). All.: Gasperini.



Arbitro: Fabbri di Ravenna.



Reti: nel st 19' Muriel (rig), 45' Criscito (rig), 49' Zapata.



Angoli: 8 a 7 per il Genoa.



Recupero: 3' e 5'.



Ammoniti: Romero, Masiello, Ilicic, Hateboer, C. Zapata, Pandev per gioco scorretto.